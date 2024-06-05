Киев, 5 июня, 2024, 05:24 — ИА Регнум. Власти Украины наложили арест и конфисковали активы общей стоимостью почти в 1 млрд долларов, по их заверениям, связанных с Россией. Об этом в интервью «РБК-Украина» сообщил начальник департамента стратегических расследований Национальной полиции страны Андрей Рубель.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика на Украине

По словам украинского силовика, арестованы активы на 38 млрд гривен, которые переданы ВСУ.

«Военным передали 55 легковых автомобилей, три бортовых полуприцепа, вертолёт Bell 427, самолёт Gulfstream G650 и 47 грузовиков», — перечислил Рубель.

Как сообщало ИА Регнум, эстонский парламент принял закон, позволяющий Киеву использовать замороженные российские активы.

Совет ЕС 12 февраля утвердил постановление, разрешающее использовать прибыль от замороженных российских активов для Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 15 мая, что посягательство Западом на замороженные активы России является элементом гибридной войны против Москвы. Она подчеркнула, что российская сторона будет расценивать любое посягательство на имущественные права и интересы страны как неприкрытое, циничное воровство и желание пополнить собственные карманы.