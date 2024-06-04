Москва, 5 июня, 2024, 00:31 — ИА Регнум. Досрочно сложивший полномочия сенатора от Белгородской области Евгений Савченко рассказал о своих дальнейших планах. Об этом он написал в Telegram-канале.

Иван Шилов, ИА REGNUM Совет Федерации

Савченко отметил, что 5 июня Совет Федерации рассмотрит его заявление о досрочном прекращении полномочий сенатора.

«Моё решение связано с желанием более глубоко сосредоточиться на научной и экспертной работе, а именно дальнейшей проработке концепции солидарного общества, а также предложить действенный механизм решения демографической проблемы России», — написал Савченко.

Кроме того, он планирует в качестве руководителя регионального представительства РАН по Белгородской области продолжить исследования по альтернативному земледелию и энергетике.

Савченко поблагодарил депутатов Белгородской областной Думы за оказанное доверие представлять регион в Совете Федерации, а также руководителей верхней палаты российского парламента, всех сенаторов и руководство области за помощь в реализации дальнейших планов.

Как передавало ИА Регнум, 4 июня глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил, что Евгений Савченко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Его полномочия должны были завершиться в сентябре 2025 года.

Савченко родился в 1950 году в Белгородской области. В течение 27 лет, с 1993 по 2020 год, он занимал должность губернатора региона. После ухода с этого поста он работал в Совете Федерации.