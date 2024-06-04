Белгород, 4 июня, 2024, 21:18 — ИА Регнум. Сенатор от Белгородской области Евгений Савченко досрочно сложил полномочия по собственному желанию, сообщила 4 июня «Газета.Ru».

РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ Сенатор Евгений Савченко

Полномочия Савченко должны были завершиться в сентябре 2025 года.

«Савченко написал заявление по собственному желанию. Он все силы отдал государству, теперь (намерен заниматься. — Прим. ред.) здоровьем, отдыхом, развитием личностного потенциала», — заявил глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

Савченко родился в 1950 году в Белгородской области. В течение 27 лет, с 1993 по 2020 год, он занимал должность губернатора региона. После ухода с этого поста он работал в Совете Федерации.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин предложил назначить министрами глав нескольких регионов России. В частности, он предложил назначить главу Калининградской области Антона Алиханова министром промышленности и торговли, губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва — министром спорта, главу Курской области Романа Старовойта — министром транспорта, губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва — министром энергетики. Депутаты Госдумы утвердили эти предложения.