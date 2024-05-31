Киев, 31 мая, 2024, 06:36 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в столице Украины Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом 31 мая сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА Регнум

При этом ряд украинских СМИ сообщает об одиночном взрыве в украинской столице. На момент взрывов в Киеве, по данным онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога было объявлена в 16 областях Украины.

О возможных последствиях взрывов информация не поступала, комментариев от украинских официальных властей на настоящий момент нет.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой Киевом территории.

Ранее ИА Регнум сообщало о взрыве на территории Харькова, о последствиях взрыва информация не поступала. Кроме того, 30 мая на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, а мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о повреждении в городе объекта критической инфраструктуры. Подробности глава Харькова уточнять не стал.

Также в Днепропетровске в ночь на 30 мая произошла серия взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги. Граждан настоятельно попросили проследовать в укрытия. В небе над городом зафиксировано появление беспилотников.

В Минобороны России неоднократно подчёркивали, что российские войска наносят прицельные удары исключительно по военным или используемым в военных целях объектам.