Конотоп, Украина, 4 июня, 2024, 18:52 — ИА Регнум. На фоне воздушной тревоги в городе Конотопе в Сумской области прогремел взрыв, сообщило 4 июня украинское издание «Телеграф» в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Взрыв в Конотопе», — говорится в сообщении.

Официальной информации о взрыве пока не поступало.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области объявлена воздушная тревога.

Как передавало ИА Регнум, 4 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев информировал, что Вооружённые силы России нанесли удар по военному объекту нацгвардии Украины в Днепропетровске, возможно, по автопарку или складу. По словам местных жителей, после прилёта был виден большой столб дыма, несколько кварталов были оцеплены сотрудниками СБУ и военными.

Также в ночь на 4 июня на Украине объявили воздушную тревогу в пяти областях. В частности, сирены предупредили об опасности с воздуха население Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областей.

В Минобороны России неоднократно подчёркивали, что российские войска наносят прицельные удары исключительно по военным или используемым в военных целях объектам.