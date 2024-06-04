Киев, 4 июня, 2024, 21:53 — ИА Регнум. В прямом эфире украинского «телемарафона» (единого эфира, транслируемого одновременно по всем каналам) 4 июня в студии телеканала погас свет, передаёт киевское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

Экстренные отключения электричества происходят во всех регионах, контролируемых киевским режимом, напомнили авторы.

«У нас гаснет свет. Вот в таких реалиях мы живём», — заявила журналистка в эфире.

Её коллега пояснил, что экстренные ограничения энергоснабжения распространяются в том числе на Киев и Киевскую область.

Как передавало ИА Регнум, 2 июня на всей контролируемой Киевом территории ввели экстренные отключения электричества. Позднее они были отменены, но в компании «Укрэнерго» заявили, что в случае превышения лимитов потребления электричества региональные энергетические компании смогут вводить почасовые графики отключения.

4 июня в Киеве были вновь введены экстренные отключения энергоснабжения, а член комитета Верховной рады по энергетике Сергей Нагорняк заявил, что потребителям следует готовиться к предстоящим отключениям света в зимний период. Ограничения будут длиться до 10 часов в сутки, сказал он.

Ещё зимой 2023/24 года Украина экспортировала электроэнергию в страны Евросоюза. Затем Киев произвёл серию ударов по российским энергообъектам, после чего ВС РФ начали наносить мощные удары по объектам энергетики на контролируемой киевским режимом территории.

Российские войска в ходе очередного группового удара высокоточным оружием по позициям ВСУ атаковали арсеналы противника, где хранилось западное вооружение, заявил 1 июня официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Также ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики, которые обеспечивали работу предприятий ВПК Украины, отметил он.