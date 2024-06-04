Москва, 4 июня, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Полный состав Временной рабочей группы по мониторингу избирательных прав граждан Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (МРГ СПЧ) будет сформирован ближе к середине июня, когда будут объявлены все региональные выборы, намеченные на Единый день голосования. Об этом 4 июня сообщил ответственный секретарь СПЧ, глава МРГ Александр Точенов на заседании СПЧ.

Алексей Колчин ИА Регнум

Он напомнил, что в соответствии с положением об МРГ группа начинает свою работу с момента объявления выборов. После объявления о начале работы несколько представителей СПЧ уже заявили о желании принять участие в работе группы.

Так, в её состав войдут руководитель АНО «Комитет семей воинов отечества» Юлия Белехова, уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова, член наблюдательного совета государственного фонда «Защитники Отечества» Ирина Киркора, завкафедрой общей политологии НИУ ВШЭ Леонид Поляков, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод, председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников, президент международной благотворительной ассоциации «Справедливая помощь доктора Лизы» Ольга Демичева, ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, член народного совета ДНР Елена Шишкина, уполномоченный по правам ребенка Ульяновской области Екатерина Сморода.

«Ориентировочно полный состав будет сформирован к десятым числам июня», — отметил Точенов.

Отмечается, что в течение июня МРГ СПЧ намерено провести рабочую встречу с представителями ЦИК России по организации взаимодействия и совместной работы. Будут определены регионы, в которых члены президентского Совета будут осуществлять непосредственный мониторинг в дни голосования. По итогам работы группы на избирательных кампаниях в сентябре 2024 года будет подготовлен доклад президенту России с предложениями по совершенствованию законодательства и других действий для защиты избирательных прав граждан.

В апреле 2024 года МРГ СПЧ представила свои заключения по результатам выборов президента России. В дни выборов члены группы посетили более 300 избирательных участков в 12 субъектах России.

Как передавало ИА Регнум, ЦИК предложил проект логотипа единого дня голосования 8 сентября. Представила председатель Центризбиркома Элла Памфилова представила символ предстоящих выборов. Она рассказала, что логотип с трёхцветной буквой V, символизировавший выборы президента, создавался с душой, в него вложили много смыслов. Логотип стал очень мощным объединяющим символом президентских выборов, отметила председатель ЦИК.

Председатель Центризбиркома сообщила, что в единый день голосования 8 сентября в стране будет проходить 20 прямых выборов глав регионов. Их количество увеличилась после утверждения нового состава правительства и администрации президента.

Ранее планировалось провести 16 выборов глав регионов, но из-за кадровых изменений в правительстве их количество выросло. В четырёх регионах — Калининградской, Кемеровской, Тульской областях и Хабаровском крае выборы пройдут досрочно — в единый день голосования. Всего в этот день пройдут порядка четырёх тысяч избирательных кампаний всех уровней и референдумов в 83 регионах страны, сообщила Памфилова.

17 марта глава СПЧ Валерий Фадеев на брифинге в ЦИК заявил, что мониторинговая группа Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека не выявила нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования на выборах президента. Фадеев подчеркнул, что российская избирательная система подтвердила, что является одной из самых современных и удобных в мире.