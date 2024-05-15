Москва, 15 мая, 2024, 15:11 — ИА Регнум. ЦИК предложил проект логотипа единого дня голосования 8 сентября. Символ предстоящих выборов на заседании 15 мая представила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Дарья Антонова ИА Регнум

Она рассказала, что логотип с трёхцветной буквой V, символизировавший выборы президента, создавался с душой, в него вложили много смыслов. Логотип стал очень мощным объединяющим символом президентских выборов, отметила председатель ЦИК.

«Это для нас это очень близкий символ, но он уже уходит в историю», — сказала Памфилова.

Новый красно-сине-белый логотип — это прямоугольник с датой 8 сентября 2024 года и надписью «Единый день голосования». Памфилова пояснила, что в ЦИК отдают предпочтение строгим, а не витиеватым формам.

«Обсуждайте, смотрите, критикуйте. Может, что-то лучше пришлёте, ждём», — предложила Памфилова.

Председатель Центризбиркома сообщила, что в единый день голосования 8 сентября в стране будет проходить 20 прямых выборов глав регионов. Их количество увеличилась после утверждения нового состава правительства и администрации президента.

Как сообщало ИА Регнум, Памфилова 15 мая заявила, что 8 сентября 2024 года в России пройдёт единый день голосования. Ранее планировалось провести 16 выборов глав регионов, но из-за кадровых изменений в правительстве их количество выросло. В четырёх регионах — Калининградской, Кемеровской, Тульской областях и Хабаровском крае выборы пройдут досрочно — в единый день голосования.

В единый день голосования пройдут порядка четырёх тысячи избирательных кампаний всех уровней и референдумов в 83 регионах страны, сообщила Памфилова.