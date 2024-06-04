Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, 4 июня, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Самолёт Ан-26 авиакомпании «Красавиа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Диксон на севере Красноярского края, сообщила 4 июня Западно-Сибирская транспортная прокуратура в своём Telegram-канале.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура

«По предварительным данным, сегодня около 16 часов местного времени (11:00 мск. — Прим. ред.) в аэропорту Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края после посадки воздушного судна Ан-26 авиакомпании «Красавиа», выполнявшего нерегулярный чартерный рейс из Норильска, допущено выкатывание самолёта за пределы взлетно-посадочной полосы», — сказано в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что на борту самолёта находилось 23 пассажира. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля в аэропорту Елизово на Камчатке самолёт Ан-26 с пассажирами на борту выкатился за пределы взлётно-посадочный полосы. Рейс выполнялся по маршруту Петропавловск-Камчатский — Магадан. В самолёте было 23 пассажира и экипаж. В результате инцидента никто не пострадал.

В феврале в аэропорту Саранска пришлось приостановить приём и выпуск самолётов из-за выкатившегося за пределы ВПП лайнера Superjet 100. На борту самолёта находилась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она заявила журналистам, что пассажирам рейса пришлось ожидать высадки более получаса.

В середине декабря самолёт Як-40, который совершал санитарный рейс из Петропавловска-Камчатского, выкатился за пределы ВПП при посадке в аэропорту Оссора. На его борту находились четыре члена экипажа и два медика, которые не пострадали. Самолёт не получил повреждений.