Саранск, 6 февраля, 2024, 03:30 — ИА Регнум. Приём и выпуск самолётов приостановили в аэропорту Саранска из-за выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) лайнера Superjet 100, сообщили журналистам в пресс-службе Росавиации.

(сс) Dmitry Terekhov Пассажирский самолёт Superjet-100

В ведомстве уточнили, что судно принадлежит авиакомпании «Россия». Согласно предварительной информации, оно выкатилось за пределы ВПП на 10 метров.

В Росавиации также отметили, что в результате инцидента никто не пострадал. Кроме того, самолёт избежал повреждений.

На борту самолёта находилась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС. Тарасова заявила журналистам, что пассажирам рейса пришлось ожидать высадки более получаса.

Помимо Тарасовой, в лайнере оказались тренеры Алексей Тихонов, Светлана Соколовская, а также комментатор Александр Гришин и сотрудники Первого канала. Все они прибыли в Саранск на первенство России среди юниоров по фигурному катанию.

В Росавиации указали, что высадку пассажиров из самолёта закончили в 21:12 мск. Затем воздушное судно стали готовить к буксировке на стоянку.

Как сообщало ИА Регнум, в середине декабря самолёт Як-40, который совершал санитарный рейс из Петропавловска-Камчатского, выкатился за пределы ВПП при посадке в аэропорту Оссора. На его борту находились четыре члена экипажа и два медика, которые не пострадали. Самолёт не получил повреждений.

30 декабря самолёт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Диярбакыра на юго-востоке Турции. Судно летело из аэропорта Ататюрк (Стамбул).