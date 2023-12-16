Петропавловск-Камчатский, 16 декабря, 2023, 08:29 — ИА Регнум. Совершавший санитарный рейс из Петропавловска-Камчатского самолёт Як-40 при посадке в аэропорту Оссора выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП), по этому факту начали прокурорскую проверку. Об этом 16 декабря сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

РИА Новости/Ростислав Нетисов

«15 декабря самолёт Як-40 (эксплуатант АО «Камчатское авиационное предприятие»), выполнявший санитарный рейс из Петропавловска-Камчатского, во время совершения посадки в аэропорту Оссора выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на борту воздушного судна находились четыре члена экипажа и два медика, не пострадавшие во время инцидента. Самолёт не получил повреждений. После осмотра и установления того, что для полёта нет никаких препятствий, самолёт доставил жителя Оссоры, которому требовалась медицинская помощь, в Петропавловск-Камчатский.

«Камчатская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полётов, в ходе которой будет дана оценка соблюдению экипажем нормативных требований при выполнении захода на посадку, а также действиям оператора аэродрома по содержанию взлётно-посадочной полосы», — добавляется в сообщении.

В случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования для их устранения и привлечения к ответственности виновных лиц.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря Як-40 «Вологодского авиапредприятия» съехал с взлётно-посадочной полосы в московском аэропорту Внуково в сугроб. В результате инцидента вылет воздушного судна отложили на шесть часов.

Самолёт Boeing 737 с радиоактивным грузом совершил аварийную посадку во Внуково из-за несинхронной уборки шасси. Воздушное судно летело рейсом из Ханты-Мансийска.