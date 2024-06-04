Москва, 4 июня, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Цель США при размещении своего ядерного оружия (ЯО) в европейских странах заключалась в том, чтобы поставить эти государства под свой контроль. Такое мнение 4 июня корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов, комментируя заявление бывшего заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями Роуз Гетемюллер о том, что Соединённые Штаты разместили ядерное оружие на территории стран Европы, чтобы отговорить эти государства от разработки собственного ядерного оружия и снизить риски его распространения.

(сс) United States Department of Defense

Михайлов отметил, что, запрещая европейским странам разрабатывать собственное ядерное оружие, поставляя туда своё и контролируя его, США хотели лишить эти страны возможности получить новые виды вооружения. Таким образом, они стремились держать европейские государства под своим контролем и вызвать у них благодарность за защиту.

По его словам, фактически своими действиями американцы держали европейские страны в зависимости от своих интересов. Они планировали сохранить контроль над Европой и не допустить появления сильных государств, способных принимать независимые решения. В результате в Европе не осталось сильных стран, которые могли бы действовать самостоятельно. Формированию такого общества в Европе способствовало американское ядерное оружие.

«Также США активно препятствовали развитию Европы. В настоящее время США фактически закабалили Европу боевыми действиями на Украине. Европейские страны, отказавшись от российских энергоресурсов и приняв русофобскую линию, начали терять свою промышленность, которая перемещается в США. У американцев никогда не было цели поддерживать Евросоюз. До определённого момента они нуждались в нём, а сейчас используют европейские страны в своих интересах», — добавил политолог.

Как передавало ИА Регнум, бывший заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Роуз Гетемюллер также отметила, что США в рамках своих обязательств по расширенному сдерживанию перед союзниками по Североатлантическому альянсу в Европе разместили вооружения в рамках миссии по «расширенному сдерживанию». По её словам, с точки зрения Вашингтона, Договор о нераспространении ядерного оружия — это договор о нераспространении ядерного оружия в странах Европы, потому что он не дал множеству союзников по НАТО обрести и развернуть собственное ядерное оружие.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США и их союзники пытаются использовать Договор о нераспространении ядерного оружия в целях навязать свою картину мироустройства и реализовать собственные амбиции. Он добавил, что Москва видит, как Запад под видом укрепления режима ядерного нераспространения оказывает давление на страны, которые проводят независимый курс в международных делах.

Также Рябков заявлял, что Россия уйдёт от темы «красных линий» и будет отвечать Западу зеркально в вопросах ядерных угроз.

Дипломат также заявлял о необходимости усилить меры ядерного сдерживания из-за действий Запада. Учения по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия он назвал одним из необходимых шагов.

Генштаб ВС России по поручению президента Владимира Путина 6 мая начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также флота. В ходе учений пройдут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.