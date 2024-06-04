Рим, 4 июня, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Заместитель премьер-министра Италии, министр транспорта и инфраструктуры Маттео Сальвини призвал президента Франции Эммануэля Макрона лично отправиться на Украину и принять участие в боевых действиях.

Иван Шилов ИА Регнум

«Макрону я скажу: ты езжай на Украину воевать, надень каску и не морочь итальянцам голову», — заявил Сальвини на предвыборном мероприятии.

Как передавало ИА Регнум, 30 мая французская газета Le Monde написала о планах Макрона создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. По данным журналистов, на первом этапе хотят отправить несколько десятков специалистов. Когда они определят потребности, необходимые для организации процесса, предполагается отправка нескольких сотен военнослужащих.

Рассматриваются вопросы обучения сапёров и бойцов новой мотострелковой бригады. К коалиции могут присоединиться Великобритания, Эстония, Литва и другие государства. Пока основное обучение украинских военных проходит в Польше, Германии и Великобритании.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что Эммануэль Макрон фактически объявит о вступлении Парижа в войну с Россией, если сумеет создать коалицию западных инструкторов для их отправки на Украину.