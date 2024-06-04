Москва, 4 июня, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Защитник «Урала» хорватский футболист Силвие Бегич получил гражданство России. Об этом сообщил глава клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов.

Донат Сорокин/ТАСС Силвие Бегич

«Да, Бегич получил гражданство РФ, давно получил. Со следующего сезона он не будет считаться легионером», — приводит «Матч ТВ» слова Иванова.

31‑летний хорватский футболист выступает за «Урал» с 2022 года. В России он также играл за «Оренбург», «Рубин» и «Крылья Советов». Контракт с екатеринбургским клубом у игрока действует до конца июня 2026 года.

Как передавало ИА Регнум, «Урал» 25 мая уступил московскому ЦСКА в матче 30-го тура РПЛ со счётом 2:0, заняв в итоге 14-е место в турнирной таблице. В результате этого клуб из Екатеринбурга вынужден был принимать участие в стыковых матчах за право остаться в высшей лиге российского футбола.

«Урал» 30 мая уволил Виктора Гончаренко с поста главного тренера после поражения от «Акрона» в первом стыковом матче. Руководство екатеринбургского клуба отметило, что команде необходимы перемены.