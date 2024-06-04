Хорватский футболист «Урала» Бегич получил гражданство России
Москва, 4 июня, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Защитник «Урала» хорватский футболист Силвие Бегич получил гражданство России. Об этом сообщил глава клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов.
«Да, Бегич получил гражданство РФ, давно получил. Со следующего сезона он не будет считаться легионером», — приводит «Матч ТВ» слова Иванова.
31‑летний хорватский футболист выступает за «Урал» с 2022 года. В России он также играл за «Оренбург», «Рубин» и «Крылья Советов». Контракт с екатеринбургским клубом у игрока действует до конца июня 2026 года.
Как передавало ИА Регнум, «Урал» 25 мая уступил московскому ЦСКА в матче 30-го тура РПЛ со счётом 2:0, заняв в итоге 14-е место в турнирной таблице. В результате этого клуб из Екатеринбурга вынужден был принимать участие в стыковых матчах за право остаться в высшей лиге российского футбола.
«Урал» 30 мая уволил Виктора Гончаренко с поста главного тренера после поражения от «Акрона» в первом стыковом матче. Руководство екатеринбургского клуба отметило, что команде необходимы перемены.