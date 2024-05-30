Екатеринбург, 30 мая, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» уволил своего главного тренера Виктора Гончаренко. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба команды из Екатеринбурга.

Егор Алеев/ТАСС Виктор Гончаренко

Команда поблагодарила специалиста за почти два года работы.

«Но с сожалением констатируем: выполнить задачу на первый стыковой матч не удалось. Команде нужны перемены», — говорится в сообщении.

Уточняется, что к решающему, второму стыковому матчу с тольяттинским «Акроном» команду будет тренировать Евгений Аверьянов.

Накануне «Урал» проиграл «Акрону» со счётом 2:0 в первом стыковом матче за право остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. Второй стыковой матч состоится 1 июня.

Гончаренко стал главным тернером «Урала» в августе 2022 года. До этого возглавлял несколько клубов РПЛ, включая ЦСКА, «Уфу» и «Краснодар». Под его руководством ЦСКА дважды — в сезоне 2016/17 и 2017/18 — занимал второе место в чемпионате России, а также становился обладателем Суперкубка России (2018).

Как сообщало ИА Регнум, 25 мая «Урал» проиграл московскому ЦСКА в матче 30-го тура РПЛ со счётом 2:0. В результате этого екатеринбургская команда должна была сыграть за право остаться в высшей лиге российского футбола в стыковых матчах. Её оппонентом стал «Акрон», занявший третье место в Первой лиге.

Российский футбольный союз 26 мая обнародовал расписание переходных матчей между клубами РПЛ и Первой лиги за право играть в высшей лиге в сезоне 2024/25. Отмечалось, что «Урал» с «Акроном» и «Пари Нижний Новгород» с тульским «Арсеналом» сыграют матчи 29 мая и 1 июня.