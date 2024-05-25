Москва, 25 мая, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Урал» сыграет с тольяттинским «Акроном» в стыковых матчах за право выступить в Мир — Российской Премьер-лиге (РПЛ) в следующей сезоне.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, в 30-м туре РПЛ «Урал» проиграл московскому ЦСКА со счётом 0:2. Всего екатеринбуржцы набрали по 30 очков, заняв14-е место.

В стыковых матчах «Урал» встретится с «Акроном», ставшим 3-м в Первой лиге. Первые матчи состоятся 29 мая в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Ответные встречи пройдут 1 июня.

Как передавало ИА Регнум, петербургский «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу. 25 мая в матче последнего, 30-го тура РПЛ «Зенит» на своём поле обыграл «Ростов» со счётом 2:1.

В параллельной встрече «Краснодар» на своём стадионе со счётом 1:0 обыграл московское «Динамо» и занял второе место в чемпионате.

Вместе с тем калининградский ФК «Балтика» со счетом 1:3 проиграл московскому «Локомотиву» в матче 30 тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) и покинул высший дивизион.