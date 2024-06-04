Горно-Алтайск, 4 июня, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин покидает пост главы региона в связи с переходом на новую должность. Об этом он написал в Telegram-канале.

Телеграм-канал Главы Республики Алтай, Глава Республики Алтай Олег Хорохордин

По его словам, за последние пять лет было много сделано для социально-экономического развития региона, были пройдены непростые годы пандемии коронавируса, сейчас всей республикой помогаем участникам спецоперации, приближая победу родной страны.

«Сегодня в связи с переходом на новое место работы я ухожу с должности главы Республики Алтай», — написал он.

Олег Хорохордин занимал пост главы Республики Алтай с 1 октября 2019 года. Олег Леонидович родился 3 апреля 1972 года в селе Глушинка Косихинского района Алтайского края.

В 1999 году окончил экономический факультет, в 2000 году — кафедру государственного и муниципального управления Алтайской академии экономики и права, в 2003 году — очную аспирантуру Российской академии государственной службы при президенте РФ. Является выпускником второго потока «школы губернаторов».

Как передавало ИА Регнум, 1 июня глава Тюмени Руслан Кухарук был досрочно освобождён от исполнения обязанностей главы города из-за назначения на пост врио главы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Президент России Владимир Путин 30 мая подписал указ о назначении Кухарука врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. В документе уточняется, что Кухарук будет временно исполнять должность главы региона до вступления в неё лица, избранного губернатором. Руслан Кухарук является выпускником пятого потока «школы губернаторов».

Этим же указом президент освободил от должности губернатора ХМАО Наталью Комарову, которая ранее объявила о своей отставке, отметив, что уходит на другую работу.