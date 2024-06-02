Одесса, Украина, 2 июня, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Взрыв прогремел 2 июня в Одессе, сообщило украинское издание «Страна. ua».

Ксения Михайлова/РИА Новости

ВВС Украины при этом заявили, что в направлении Одессы было зафиксировано движении «скоростной цели». Издание сообщило, что взрыв, предположительно, произошёл в результате ракетного удара. Как сообщили очевидцы, на месте прилёта поднялся дым.

В 11:41 мск в Одессе объявили воздушную тревогу.

Минобороны России не сообщало о нанесении каких-либо ударов по объектам в Одесской области.

Как передавало ИА Регнум, утром 2 июня глава назначенной киевским режимом городской администрации Херсона Роман Мрочко заявил о взрывах городе. В украинском командовании заявили о ракетном ударе.

Накануне, 1 июня, о взрывах сообщил глава города Николаева Александр Сенкевич. В это время режим воздушной тревоги действовал в Николаевской, Черкасской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Сумской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской областях.