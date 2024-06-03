Тольятти, Самарская область, 3 июня, 2024, 17:11 — ИА Регнум. В мае продажи коммерческих и пассажирских автомобилей Lada в России выросли на 70,7%, до 40,8 тысячи машин. Об этом сообщает компания «АвтоВАЗ».

Алексей Сухоруков/РИА Новости

Как говорится в сообщении, в мае реализовали 593 коммерческих автомобиля Lada, а более 15 тысяч проданных машин составила модель Vesta, что стало рекордом с момента её производства в 2015 году.

«По итогам мая 2024 года продажи коммерческих и пассажирских автомобилей Lada в России составили 40 813 единиц, что на 70,7% выше, чем в мае 2023 года. Всего за пять месяцев в РФ официальными дилерами Lada реализовано 177 927 автомобилей. Рост продаж составил 53,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», — проинформировали в компании.

В «АвтоВАЗ» уточнили, что в мае продажи самой популярной модели Lada Granta составили 18 023 автомобиля. Также в этом месяце реализовали 3 261 модель Niva Legend, а в период с января по май было реализовано 19 870 классических внедорожников. Количество проданных Niva Travel выросло на 14,2% по сравнению с маем 2023 года и составило в мае 2024 года более трёх тысяч. Объём продаж этой модели за январь–май достиг отметки в 21 372 машины.

«АвтоВАЗ» — крупный российский автопроизводитель, владеющий площадками в Тольятти и Ижевске. На данный момент выпускаются четыре модели машин: Vesta, Largus, Granta и Niva.

Ранее ИА Регнум сообщало, что «АвтоВАЗ» увеличил производство Lada на 66% за четыре месяца, что составило более 160 тысяч автомобилей.

Выпуск автомобилей премиум-класса Aurus могут перенести из Елабуги в Санкт-Петербург на бывший завод Toyota в Шушарах.