Москва, 31 мая, 2024, 10:03 — ИА Регнум. «АвтоВАЗ» увеличил на 66% производство Lada в январе–апреле 2024 года, сообщил президент компании Максим Соколов на парламентских слушаниях в Совете Федерации по теме автопрома.

Анар Мовсумов/РИА Новости

«За четыре месяца мы уже произвели более 160 тысяч автомобилей», — заявил топ-менеджер компании.

В мае 2022 года французская компания Renault передала свою долю в «АвтоВАЗе» (67,69%) в государственную собственность России. «АвтоВАЗ» производит автомобили семейств Vesta, Largus, Granta и Niva. Рост продаж Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц.

В мае первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал о перспективе российских автомобилей Aurus. Он допустил выход российских автомобилей на китайский рынок.

Автозавод «Москвич» заявил о планах выпустить в 2024 году модели «Москвич 5» и «Москвич 8». Так, в текущем году предприятие рассчитывает произвести 44 тыс. автомобилей, из которых 40 тыс. — с двигателем внутреннего сгорания, четыре тысячи — на электротяге.