Донецк, 3 июня, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Российское военно-историческое общество (РВИО) объявило конкурс на установку памятника российскому композитору Сергею Прокофьеву, уроженцу Донбасса, у здания Донецкой государственной академической филармонии. Об этом сообщил гендиректор — художественный руководитель филармонии Александр Парецкий.

РИА Новости Композитор Сергей Прокофьев

«Филармония давно об этом мечтала, потому что как-то несправедливо: и концертный зал, и наш симфонический оркестр носят имя Прокофьева, а памятника рядом с филармонией нет. У нас такие мысли были еще до 2014 года, даже проекты определенные были», — приводит слова Парецкого Донецкое агентство новостей (ДАН).

Как отметил вице-премьер Донецкой Народной Республики (ДНР), председатель регионального отделения РВИО Владимир Ежиков, памятник Прокофьеву должен достоверно передавать образ композитора не только визуально, но и нести просветительскую функцию, предоставлять возможность узнать больше о его выдающемся творчестве, а также вкладе в развитие русской музыкальной культуры.

Отмечается, что памятник предполагается установить в сквере у здания филармонии, справа от входа.

Сергей Прокофьев (1891–1953) — русский и советский композитор, Народный артист РСФСР, лауреат Ленинской и шести Сталинских премий. Прокофьев родился в имении Сонцовка Екатеринославской губернии (ныне подконтрольное Вооружённым силам Украины (ВСУ) село Красное на западе ДНР).

В 1936 году Прокофьев переезжает в Москву, где начинает преподавать в консерватории. В 1938 году завершает работу над балетом «Ромео и Джульетта». В годы Великой Отечественной войны создаёт балет «Золушка», оперу «Война и мир», музыку к кинолентам «Иван Грозный» и «Александр Невский». В 1944 году композитор получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. В 1947 году — звание народного артиста РСФСР. В 1948 году Прокофьев завершает работу над оперой «Повесть о настоящем человеке». В Донецке в его честь назван концертный зал столичной филармонии и международный аэропорт, разрушенный в ходе боевых действий.

Как передавало ИА Регнум, в Луганске 2 сентября прошлого года состоялась церемония открытия мемориального комплекса «Острая Могила». По предложению местных жителей мемориал был дополнен новыми элементами и теперь символически связывает четыре поколения защитников луганской земли — времён Гражданской войны, Великой Отечественной войны, бойцов ополчения 2014 года и участников специальной военной операции России.