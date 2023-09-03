В Луганске открыли обновлённый мемориальный комплекс «Острая Могила»
Луганск, 3 сентября, 2023, 15:46 — ИА Регнум. В Луганске 2 сентября состоялась церемония открытия мемориального комплекса «Острая Могила», реконструированного по поручению президента России Владимира Путина за счёт средств резервного фонда главы государства.
По предложению местных жителей мемориал был дополнен новыми элементами и теперь символически связывает четыре поколения защитников луганской земли — времён Гражданской войны, Великой Отечественной войны, бойцов ополчения 2014 года и участников специальной военной операции России.
«Это не просто восстановление — это создание заново уникального мемориала, который является предметом гордости не только для всех жителей республики и Донбасса, но и для всех жителей России», — сказал на церемонии открытия первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.
Монумент призвал напоминать, что врагам никогда не удавалось сломить русский Донбасс, не удастся и теперь, отметил в свою очередь врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
«И в 1919-м, и в 1942-м, и в 2014 годах враг не прошёл, был остановлен, не смог нас покорить. И события 2022–2023 годов, СВО подтверждают теорию о том, что сломить народ Донбасса невозможно, потому что у нас настоящий крепкий донбасский шахтёрский характер», — сказал он.
Участие в церемонии принял также председатель РВИО Владимир Мединский, на открытии комплекса выступили известные артисты, в числе которых — Сергей Шакуров, Лариса Долина, Владимир Стеклов, Александр Михайлов, а также артисты Луганской академической филармонии и луганских театров.
В ходе реконструкции мемориала был установлен 20-метровый обелиск с рубиновой звездой, а у его основания — четыре бронзовые фигуры воинов-защитников Луганска из разных исторических периодов — 1919, 1943, 2014 и 2023 годов. Кроме того, был отреставрирован памятник на месте братской могилы и воссоздан монумент «Знамя не умирает».
Также были выполнены работы по укреплению холма, основные зоны мемориала вымостили гранитной плиткой. Ряд железобетонных элементов изготовили заново. У монумента появились пешеходная аллея и автомобильная парковка.
Как сообщало ИА Регнум, Кириенко и Мединский посещали мемориалы в ЛНР и в марте 2023 года. Помимо «Острой Могилы», делегация тогда посетила мемориал «Не забудем, не простим», где захоронены защитники Луганщины и мирные жители, погибшие от рук ВСУ.