Луганск, 3 сентября, 2023, 15:46 — ИА Регнум. В Луганске 2 сентября состоялась церемония открытия мемориального комплекса «Острая Могила», реконструированного по поручению президента России Владимира Путина за счёт средств резервного фонда главы государства.

В Луганске открыли обновлённый мемориальный комплекс «Острая Могила»

По предложению местных жителей мемориал был дополнен новыми элементами и теперь символически связывает четыре поколения защитников луганской земли — времён Гражданской войны, Великой Отечественной войны, бойцов ополчения 2014 года и участников специальной военной операции России.

«Это не просто восстановление — это создание заново уникального мемориала, который является предметом гордости не только для всех жителей республики и Донбасса, но и для всех жителей России», — сказал на церемонии открытия первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

Монумент призвал напоминать, что врагам никогда не удавалось сломить русский Донбасс, не удастся и теперь, отметил в свою очередь врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

«И в 1919-м, и в 1942-м, и в 2014 годах враг не прошёл, был остановлен, не смог нас покорить. И события 2022–2023 годов, СВО подтверждают теорию о том, что сломить народ Донбасса невозможно, потому что у нас настоящий крепкий донбасский шахтёрский характер», — сказал он.

Участие в церемонии принял также председатель РВИО Владимир Мединский, на открытии комплекса выступили известные артисты, в числе которых — Сергей Шакуров, Лариса Долина, Владимир Стеклов, Александр Михайлов, а также артисты Луганской академической филармонии и луганских театров.

В ходе реконструкции мемориала был установлен 20-метровый обелиск с рубиновой звездой, а у его основания — четыре бронзовые фигуры воинов-защитников Луганска из разных исторических периодов — 1919, 1943, 2014 и 2023 годов. Кроме того, был отреставрирован памятник на месте братской могилы и воссоздан монумент «Знамя не умирает».

Также были выполнены работы по укреплению холма, основные зоны мемориала вымостили гранитной плиткой. Ряд железобетонных элементов изготовили заново. У монумента появились пешеходная аллея и автомобильная парковка.

Как сообщало ИА Регнум, Кириенко и Мединский посещали мемориалы в ЛНР и в марте 2023 года. Помимо «Острой Могилы», делегация тогда посетила мемориал «Не забудем, не простим», где захоронены защитники Луганщины и мирные жители, погибшие от рук ВСУ.