Днепропетровск, Украина, 26 мая, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Целью сброса воды через шлюзы ДнепроГЭС может быть обеспечение безопасности плотины или обводнение дельты, но могут преследоваться и военные цели, заявил 26 мая гидролог, доктор технических наук Михаил Болгов.

ITAR-TASS

Нельзя исключать, что Киев тем самым пытается нанести ущерб России, отметил эксперт. Его цитирует «Российская газета».

Массовый сброс воды на ДнепроГЭС может местами привести к затоплению, но катастрофой это не станет, полагает Болгов. Запорожской АЭС и городу Энергодару, рядом с которым эта станция находится, опасность, скорее всего, не грозит, а скорость движения воды будет небольшой, добавил гидролог.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что власти Украины открыли все шлюзы на плотине ДнепроГЭС, из-за чего могут быть подтоплены острова в дельте Днепра.

Возможное открытие шлюзов на ДнепроГЭС навредит только Украине и при этом поспособствует увеличению уровня воды в Северо-Крымский канале, что благоприятно скажется на работе фермерских хозяйств на территории России, отмечал глава Новокаховского округа Херсонской области Виталий Гура.

Директор украинской компании-оператора ГЭС «Укргидроэнерго» Игорь Сирота ранее заявлял, что ДнепроГЭС остановила работу. По его словам, это было вызвано пожаром и серьёзными повреждениями. Также Сирота уточнил, что на восстановление Днепровской ГЭС потребуется несколько лет. Он подчеркнул, что оценить объём средств, необходимых для проведения ремонта, пока невозможно.