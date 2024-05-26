Эксперт рассказал, зачем Украина могла открыть шлюзы на ДнепроГЭС
Гидролог Болгов рассказал, зачем Украина открыла шлюзы на ДнепроГЭС
Днепропетровск, Украина, 26 мая, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Целью сброса воды через шлюзы ДнепроГЭС может быть обеспечение безопасности плотины или обводнение дельты, но могут преследоваться и военные цели, заявил 26 мая гидролог, доктор технических наук Михаил Болгов.
Нельзя исключать, что Киев тем самым пытается нанести ущерб России, отметил эксперт. Его цитирует «Российская газета».
Массовый сброс воды на ДнепроГЭС может местами привести к затоплению, но катастрофой это не станет, полагает Болгов. Запорожской АЭС и городу Энергодару, рядом с которым эта станция находится, опасность, скорее всего, не грозит, а скорость движения воды будет небольшой, добавил гидролог.
Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что власти Украины открыли все шлюзы на плотине ДнепроГЭС, из-за чего могут быть подтоплены острова в дельте Днепра.
Возможное открытие шлюзов на ДнепроГЭС навредит только Украине и при этом поспособствует увеличению уровня воды в Северо-Крымский канале, что благоприятно скажется на работе фермерских хозяйств на территории России, отмечал глава Новокаховского округа Херсонской области Виталий Гура.
Директор украинской компании-оператора ГЭС «Укргидроэнерго» Игорь Сирота ранее заявлял, что ДнепроГЭС остановила работу. По его словам, это было вызвано пожаром и серьёзными повреждениями. Также Сирота уточнил, что на восстановление Днепровской ГЭС потребуется несколько лет. Он подчеркнул, что оценить объём средств, необходимых для проведения ремонта, пока невозможно.