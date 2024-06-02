Сингапур, 2 июня, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил Китай в сотрудничестве с Россией с целью срыва «мирного» саммита по Украине, который состоится в Швейцарии 15–16 июня. Он заявил об этом журналистам на полях конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, его слова 2 июня процитировало издание Politico.

Sean Kilpatrick/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Россия, используя влияние Китая в регионе, <…> делает всё, чтобы сорвать мирный саммит», — сказал он.

Зеленский отметил, что Киев якобы не ждал и не просил военной поддержки от Пекина, а также обвинил Китай в военной поддержке России.

Глава киевского режима также заявил, что обсуждал эти вопросы с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе телефонного разговора и китайский лидер заверил его, что Пекин не станет направлять оружие России.

Он также выступил с утверждение о якобы существовании неких разведданных о том, что «некоторые элементы оружия» попали на российский рынок через Китай.

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Зеленский в последнее время начал вести себя всё более неустойчиво и эмоционально, а его окружение замечает у него признаки сумасшествия. По мнению эксперта, глава киевского режима перестал доверять президенту США Джо Байдену и, скорее всего, многим представителям его окружения.

Глава Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов 1 июня отметил, что «мирный» саммит по Украине в Швейцарии лишь отдаляет перспективу мирных переговоров между Москвой и Киевом. Эксперт уточнил, что после такой конференции мирные переговоры выглядели бы как слабость.

Президент России Владимир Путин ранее назвал предстоящую конференцию по Украине в Швейцарии паноптикумом. Глава государства заметил, что организаторы признают, что в этом вопросе ничего не решить без российской стороны, однако не приглашают представителей РФ и при этом обвиняют Москву в отказе от переговоров.

Российский сенатор Алексей Пушков 29 мая заявил, что отказ ряда лидеров государств Глобального Юга от участия в «мирной» конференции по Украине в Швейцарии свидетельствует о провале изначального замысла Зеленского. Политик отметил, что, по последним данным, на саммит собираются приехать представители лишь 70 из 160 приглашённых стран, большая часть из которых направит туда только наблюдателей невысокого ранга.