Москва, 3 июня, 2024, 07:23 — ИА Регнум. Польская и литовская таможни незаконно блокируют на своих границах грузы, которые следуют в Россию из Италии. Об этом заявил журналистам президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.

Иван Шилов ИА REGNUM Литовская таможня

По его словам, речь идёт о настоящем ущемлении.

«Со стороны Польши и Литвы наблюдается явная дискриминация. Их таможенники могут, например, просто-напросто заблокировать грузы, идущие в Россию из Италии, хотя грузы несанкционные и все документы исправны», — сказал глава организации, слова которого приводят «Известия».

Он также назвал произволом действия таможенников из указанных стран. Торрембини отметил, что грузы из своих республик сотрудники пропускают без каких-либо проблем.

Кроме того, глава GIM Unimpresa напомнил, что Литва стала одним из главных экспортеров вина в Россию. При этом он задался вопросом, производится ли эта продукция на литовских предприятиях. Торрембини также добавил, что поставки в РФ товаров из Литвы и Польши не мешают Варшаве и Вильнюсу продвигать антироссийскую риторику.

Как сообщало ИА Регнум, 8 мая литовская таможня задержала два электромобиля Tesla Cybertruck в городе Шальчининкай, поскольку заподозрила, что они предназначены для России. Сам груз направлялся в Белоруссию.

9 мая стало известно, что Эстония, Литва, Латвия, Финляндия и Польша подписали совместное соглашение об усилении и унификации контроля ЕС за соблюдением антироссийских санкций. Документ предусматривает совместные действия в отношении обязательств, налагаемых на производителей и экспортёров товаров.