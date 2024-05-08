Вильнюс, 8 мая, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Таможня Литвы задержала два электромобиля Tesla Cybertruck в городе Шальчининкай. Об этом сообщает литовский портал Delfi.

IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Несмотря на то, что автомобили везли в Белоруссию, сотрудники таможни не разрешили экспортировать электромобиль из страны, так как имели подозрение, что электромобили предназначаются для России, говорится в материале.

Отмечается, что по факту контрабанды и нарушения санкций криминальная служба таможни начала расследование. Электромобили остались в распоряжении литовской таможни, уточняет издание.

Как передавало ИА Регнум, вечером 20 марта Литва прекратила пропускать грузовые автомобили из Калининградской области. Причину не назвали. На въезде в страну скопилось более 140 машин.

На следующий день пропуск грузовиков в Литву возобновили При этом оформление первых шести автомобилей заняло 1,5 часа.

Ранее в дилерском центре Moscow Tesla Club, специализирующемся на импорте автомобилей американского бренда сообщили, что российским автолюбителям пикап Tesla Cybertruck обойдётся более чем в 12 млн рублей. Такая цена у машины будет после доставки и оформления.