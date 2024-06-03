Манила, 3 июня, 2024, 04:23 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в столицу Филиппин Манилу. Об этом 3 июня сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Как уточнила пресс-служба президента Филиппин, в президентском дворце в Маниле планируется двусторонняя встреча филиппинского лидера Фердинанда Маркоса — младшего с украинским главой.

Отмечается, что украинский глава прибыл в Манилу из Сингапура, где принимал участие в конференции «Диалог Шангри-Ла». По прибытии в президентский дворец, Зеленский расписался в гостевой книге. Вместе с главой киевского режима прибыла делегация украинских чиновников.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил 31 мая британский эксперт Александр Меркурис, Зеленский в последнее время начал вести себя всё более неустойчиво и эмоционально, а его окружение замечает у него признаки сумасшествия. По мнению эксперта, глава киевского режима перестал доверять президенту США Джозефу Байдену и, скорее всего, многим представителям его окружения.

Глава киевского режима Зеленский обвинил Китай в сотрудничестве с Россией с целью срыва «мирного» саммита по Украине, который состоится в Швейцарии 15–16 июня. Украинский глава отметил, что Киев якобы не ждал и не просил военной поддержки от Пекина, а также обвинил Китай в военной поддержке России.

Глава Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов 1 июня отметил, что «мирный» саммит по Украине в Швейцарии лишь отдаляет перспективу мирных переговоров между Москвой и Киевом. Эксперт уточнил, что после такой конференции мирные переговоры выглядели бы как слабость.