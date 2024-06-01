Москва, 1 июня, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Запланированная на 15–16 июня «мирная» конференция по Украине в Швейцарии только отдаляет перспективу мирных переговоров между Москвой и Киевом. Такое мнение 1 июня высказал глава Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов.

Сергей Корсун ИА Регнум

По его словам, которые привела «Газета.Ru», публичные мероприятия и практическая дипломатия — это очень разные вещи, а потому вряд ли какие-либо мирные переговоры были бы успешными, если бы стороны вели их публично.

«Можно, конечно, провести какой-то «фестиваль» протеста против России, где будут массовые политические заявления, декларации и обвинения в адрес Москвы. Но, насколько я представляю себе характер российского руководства, такой формат только оттолкнет Москву от диалога», — сказал академик.

После такого мероприятия мирные переговоры выглядели бы как слабость, а власти России, как правило, в ответ на давление делают свою позицию более жёсткой, отметил Арбатов.

Как сообщало ИА Регнум, «мирный саммит» по Украине состоится в июне в Швейцарии. Берн по просьбе Киева пригласил на мероприятие свыше 160 делегаций, однако не пригласил Россию.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 29 мая заявила, что США будут представлены на конференции в Швейцарии. При этом она заявила в ответ на вопрос о том, будет ли в ней участвовать американский президент Джо Байден, что у ней нет конкретики по этой теме.

Китай 31 мая отказался от участия в конференции по Украине в Швейцарии. В Пекине назвали причиной отказа то, что КНР выступала за участие в таком мероприятии и Москвы, и Киева.

Президент России Владимир Путин ранее назвал предстоящую конференцию по Украине в Швейцарии паноптикумом. Глава государства отметил, что организаторы сами заявляют, что в этом вопросе ничего не решить без Москвы, не приглашают представителей РФ и при этом обвиняют российскую сторону в отказе от переговоров.

Российский сенатор Алексей Пушков 29 мая отметил, что отказ ряда лидеров стран Глобального Юга от участия в «мирном» саммите в Швейцарии говорит о провале изначального замысла главы киевского режима Владимира Зеленского. Он уточнил, что, по последней информации, на мероприятие намерены приехать представители только 70 государств, большая часть из которых направит туда только наблюдателей невысокого ранга.