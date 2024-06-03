В Сирии заявили о гибели людей из-за атаки Израиля на окрестности Алеппо
МО Сирии: несколько человек погибли при атаке Израиля на окрестности Алеппо
Дамаск, 3 июня, 2024, 04:11 — ИА Регнум. Атака Израиля на окрестности сирийского города Алеппо унесла жизни нескольких человек, сообщило 3 июня министерство обороны Сирии.
В ведомстве уточнили, что нападение было совершено около 00:20 по местному времени (совпадает с московским). Авиация Израиля атаковала этот район с юго-востока.
Ударам подверглись ряд объектов. Кроме гибели людей, был зафиксирован некоторый материальный ущерб.
Как сообщало ИА Регнум, в середине октября 2023 года Военно-воздушные силы Израиля обстреляли международный аэропорт Алеппо и вывели его из строя. По некоторым данным, израильские военные били по взлётно-посадочной полосе.
1 апреля авиация Израиля нанесла ракетный удар по генеральному консульству Ирана в сирийской столице. Атака разрушила здание полностью. В результате нападения погибли несколько человек, включая двух генералов иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) — Мохаммада Резу Захеди и Мохаммада Хади Хаджи.
13 апреля Иран ответил Израилю на нападение на консульство. Иранская армия использовала для удара по израильской территории беспилотники.