Дамаск, 3 июня, 2024, 04:11 — ИА Регнум. Атака Израиля на окрестности сирийского города Алеппо унесла жизни нескольких человек, сообщило 3 июня министерство обороны Сирии.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

В ведомстве уточнили, что нападение было совершено около 00:20 по местному времени (совпадает с московским). Авиация Израиля атаковала этот район с юго-востока.

Ударам подверглись ряд объектов. Кроме гибели людей, был зафиксирован некоторый материальный ущерб.

Как сообщало ИА Регнум, в середине октября 2023 года Военно-воздушные силы Израиля обстреляли международный аэропорт Алеппо и вывели его из строя. По некоторым данным, израильские военные били по взлётно-посадочной полосе.

1 апреля авиация Израиля нанесла ракетный удар по генеральному консульству Ирана в сирийской столице. Атака разрушила здание полностью. В результате нападения погибли несколько человек, включая двух генералов иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) — Мохаммада Резу Захеди и Мохаммада Хади Хаджи.

13 апреля Иран ответил Израилю на нападение на консульство. Иранская армия использовала для удара по израильской территории беспилотники.