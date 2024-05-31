Москва, 31 мая, 2024, 16:21 — ИА Регнум. В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» 1 июня в Северном Измайлове пройдут показательные выступления кинологической службы Министерства внутренних дел (МВД) России «Щенячий патруль». Об этом сообщалось на официальном портале мэра столицы Сергея Собянина.

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На первых показательных выступлениях проекта «Друг, спасатель, защитник» гости увидят, как трехмесячные щенки ищут спрятанные предметы, занимаются на тренажёрах и демонстрируют первые профессиональные навыки. Многие из них позволил получить метод бесконфликтной дрессировки, разработанный в кинологическом центре МВД.

«“Щенячий патруль» — подготовительный курс для щенков и будущих хозяев — специалистов-кинологов ГУ МВД России по Москве. Проект помогает им лучше узнать друг друга, а также обучить служебную собаку командам общего курса дрессировки. С 2,5 месяца щенки получают наставников-кинологов, которые забирают малышей на воспитание и работают с ними долгие годы», — рассказали в кинологическом центре.

Мероприятие продлится с 11:00 до 12:00 и пройдет на площадке для выгула собак по адресу: Сиреневый бульвар, дом 3, корпус 4. С 1 по 30 июня в столице пройдет 50 мероприятий из цикла «Друг, спасатель, защитник». Узнать программу летнего фестиваля можно по ссылке.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня детям и их родителям в столице предложат совершить семейное путешествие по Москве и пройти по одному из четырех летних маршрутов. Выполнив задания, дети и их родители познакомятся с достопримечательностями и историей города.

Для начала путешествия достаточно скачать с сайта карту понравившегося маршрута и захватить с собой смартфон. Также схемы прогулок можно получить в любом туристско-информационном центре Москвы. Маршруты пройдут по ВДНХ, окрестностям спорткомплекса «Лужники», Кутузовскому проспекту и центру столицы.