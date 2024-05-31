«Щенячий патруль» кинологической службы МВД выступит в Северном Измайлове
Москва, 31 мая, 2024, 16:21 — ИА Регнум. В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» 1 июня в Северном Измайлове пройдут показательные выступления кинологической службы Министерства внутренних дел (МВД) России «Щенячий патруль». Об этом сообщалось на официальном портале мэра столицы Сергея Собянина.
На первых показательных выступлениях проекта «Друг, спасатель, защитник» гости увидят, как трехмесячные щенки ищут спрятанные предметы, занимаются на тренажёрах и демонстрируют первые профессиональные навыки. Многие из них позволил получить метод бесконфликтной дрессировки, разработанный в кинологическом центре МВД.
«“Щенячий патруль» — подготовительный курс для щенков и будущих хозяев — специалистов-кинологов ГУ МВД России по Москве. Проект помогает им лучше узнать друг друга, а также обучить служебную собаку командам общего курса дрессировки. С 2,5 месяца щенки получают наставников-кинологов, которые забирают малышей на воспитание и работают с ними долгие годы», — рассказали в кинологическом центре.
Мероприятие продлится с 11:00 до 12:00 и пройдет на площадке для выгула собак по адресу: Сиреневый бульвар, дом 3, корпус 4. С 1 по 30 июня в столице пройдет 50 мероприятий из цикла «Друг, спасатель, защитник». Узнать программу летнего фестиваля можно по ссылке.
Как сообщало ИА Регнум, 1 июня детям и их родителям в столице предложат совершить семейное путешествие по Москве и пройти по одному из четырех летних маршрутов. Выполнив задания, дети и их родители познакомятся с достопримечательностями и историей города.
Для начала путешествия достаточно скачать с сайта карту понравившегося маршрута и захватить с собой смартфон. Также схемы прогулок можно получить в любом туристско-информационном центре Москвы. Маршруты пройдут по ВДНХ, окрестностям спорткомплекса «Лужники», Кутузовскому проспекту и центру столицы.