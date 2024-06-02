Москва, 2 июня, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Весь летний сезон, с 1 июня по 1 сентября, на столичных пляжах будут проходить мероприятия проекта «Лето. Пляж. Московский спорт». Об этом сообщили на официальном портале мэра столицы Сергея Собянина.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Каждые выходные будут проходить бесплатные тренировки и спортивные мероприятия под руководством опытных инструкторов. На живописных территориях зон отдыха у водоемов можно заняться стретчингом, зумбой, функциональным тренингом, барре и пляжным волейболом. Кроме того, в программе сап-тренировки и упражнения для здоровой спины», — отмечается в сообщении.

В проекте участвуют шесть городских площадок, среди которых — пляж «Левобережный» (район Ховрино), Белое озеро (район Косино-Ухтомский), зона отдыха «Тропарёво» (район Тропарёво-Никулино), Мещерский пляж (район Солнцево), вейк-парк в районе Строгино и Большой городской пруд (район Савёлки).

Отмечается, что программа тренировок подойдёт как новичкам, так и профессионалам. У участников будет возможность освоить новые виды. На площадках также предложат сыграть в пляжный теннис и тетербол, выбрать фрисби или присоединиться к мини-турнирам по пляжному волейболу. Вход на все мероприятия свободный.

Подробную информацию о проекте и расписание мероприятий можно узнать по ссылке.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня в столице стартовал масштабный фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!», который объединит все летние активности. Отмечалось, что целых 100 дней будут работать фестивальные площадки по всему городу. В их числе бульвары и скверы, парки и набережные, традиционные точки проведения праздников и фестивалей и новые локации, на каждой из которых проведут тренировки, мастер-классы, викторины и другие мероприятия.

1 июня в рамках фестиваля прошли показательные выступления кинологической службы Министерства внутренних дел России «Щенячий патруль». Зрители увидели, как трёхмесячные щенки ищут спрятанные предметы, занимаются на тренажёрах и демонстрируют первые профессиональные навыки. Многим из них это позволил освоить метод бесконфликтной дрессировки, разработанный в кинологическом центре МВД. С 1 по 30 июня в столице пройдёт 50 мероприятий из цикла «Друг, спасатель, защитник».