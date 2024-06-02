Лондон, 2 июня, 2024, 06:24 — ИА Регнум. Испанский футбольный клуб из Мадрида «Реал» 1 июня обыграл команду «Боруссия» из Дортмунда (ФРГ) в финале Лиги чемпионов. Игра, которая проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилась со счетом 2:0. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

ИА REGNUM Футбол

На 74-й минуте матча счёт открыл защитник испанской команды Дани Карвахаль. Второй гол в ворота «Боруссии» забил на 83-й минуте его одноклубник Винисиус Жуниор.

«Реал» стал победителем Лиги чемпионов в 15-й раз, что является рекордным показателем. Ему уступает итальянский «Милан», который выигрывал турнир семь раз.

«Боруссия» проигрывает в финале Лиги чемпионов уже во второй раз. Первое поражение в рамках заключительных матчей она потерпела в сезоне-2012/13, уступив мюнхенской «Баварии».

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая футбольный клуб из Пирея (Греция) «Олимпиакос» обыграл итальянскую команду «Фиорентина» в финальном матче Лиги конференций. Эта победа стала первой для Греции в истории игр за еврокубок. Встреча прошла в Афинах и завершилась в добавочное время со счётом 1:0.

1 июня саудовский футбольный клуб «Аль-Наср», за который выступает португальский форвард Криштиану Роналду, проиграл команде «Аль-Хиляль» в финальном матче Кубка короля Саудовской Аравии. Основное время матча закончилось со счётом 1:1. Исход игры определила серия пенальти.