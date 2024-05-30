Афины , 30 мая, 2024, 09:58 — ИА Регнум. Футбольный клуб из Пирея «Олимпиакос» обыграл флорентийскую команду «Фиорентина» в финальном матче Лиги конференций, что стало первым для Греции еврокубком.

Panagiotis Moschandreou/Global Look Press

Встреча прошла на поле афинского стадиона «ОПАП Арена» и закончилась победой «Олимпиакоса» в добавочное время со счётом 1:0.

Автором единственного в матче гола стал марокканский форвард Аюба Эль-Кааби (116-я минута).

До этого до финала еврокубков доходил только греческий «Панатинаикос», проигравший в 1971 году в финале Кубка европейских чемпионов (ныне — Лига чемпионов) «Аяксу» из Амстердама. В результате этой победы «Олимпиакос» также стал первым клубом за 22 года, сумевшим выиграть еврокубок в своей стране.

Как сообщало ИА Регнум, 23 мая итальянская «Аталанта» разгромила в финале Лиги Европы леверкузенский «Байер» со счётом 3:0. Матч проходил в Дублине. Этот еврокубок стал первым в истории «Аталанты».

Леверкузенский «Байер» 14 апреля разгромил «Вердер» из Бремена в матче 29-го тура первенства Германии по футболу со счётом 5:0. В результате этого клуб впервые в своей истории стал чемпионом страны.