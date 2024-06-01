Джидда, Саудовская Аравия, 1 июня, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Португальский нападающий саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду разрыдался после проигрыша его команды «Аль-Хилялю» в финальном матче Кубка короля Саудовской Аравии.

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Игра состоялась на поле стадиона «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде и закончилась победой «Аль-Хиляля» в серии пенальти.

Основное время матча закончилось со счётом 1:1, дополнительное время победителя не выявило, а в серии пенальти удачливее оказались футболисты «Аль-Хиляля».

После финального свистка 39-летний форвард упал на газон и разрыдался, а его партнёры по клубу и сотрудники «Аль-Насра» успокаивали футболиста.

Этот турнир стал седьмым, в котором «Аль-Наср» проиграл, с момента прихода Роналду с его состав. За это время команда выиграла один трофей — клубный Кубок арабских чемпионов, считающийся товарищеским турниром.

Португалец пришёл в «Аль-Наср» в конце декабря 2022 года, его контракт рассчитан до июня 2025 года. До этого Роналду девять лет играл за мадридский «Реал» и три года — за туринский «Ювентус». За время карьеры футболист получил пять «Золотых мячей» и пять раз побеждал в Лиге чемпионов.

Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля Роналду оформил хет-трик в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии, что стало для него 65-м хет-триком в карьере. Это позволило португальцу увеличить отрыв от ближайшего конкурента, аргентинского нападающего Лионеля Месси, до восьми хет-триков.

Роналду в феврале резко отреагировал на поведение болельщиков «Аль-Хиляля», которые провоцировали португальца, скандируя имя Месси. Направляясь после игры в подтрибунное помещение, нападающий поднял один из брошенных ему шарфов соперника и засунул себе в шорты, а затем выбросил его на трибуну.