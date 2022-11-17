Москва, 17 ноября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своём Telegram-канале дала оценку высказыванию главы британской контрразведки MI5 Кена Маккаллума о высланных российских «шпионах» из Европы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Маккаллум ранее заявил, что из 600 российских дипломатов, высланных в 2022 году из Европы, 400 являются «шпионами».

«Британская пресса никогда не спросит Маккаллума, сколько шпионов работают по всему миру под британским дипломатическим прикрытием. Они знают, что с ними потом сделают?» — написала Захарова.

Также, по её словам, неизвестно, сколько британских шпионов работало в британском посольстве в России до 2022 года и сколько сейчас.

ИА REGNUM ранее сообщало, британская служба контрразведки MI5 удвоит расходы на борьбу с угрозами из России, Китая и Ирана.

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