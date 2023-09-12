Владивосток, 12 сентября, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Британские спецслужбы причастны к попытке атаки диверсантов ВСУ на российскую АЭС, заявил 12 сентября президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

Возможно, Россию тем самым провоцируют на ответный удар, отметил президент. Он выразил сомнение в том, что руководство Великобритании до конца понимает свою ответственность за подготовку диверсантов, планировавших атаку на российскую АЭС.

«Они вообще понимают, с чем они играют? Они что, провоцируют нас на какие-то ответные действия по украинским атомным объектам, электростанциям? Вообще британское руководство и премьер-министр знают, чем занимаются их спецслужбы на Украине? Или, может быть, вообще не знают?» — сказал президент в своём выступлении на Восточном экономическом форуме.

Действия спецслужб Великобритании, в свою очередь, проводятся, возможно, по указке США, добавил Владимир Путин.

Как сообщалось ранее, президент 12 сентября также сообщил, что сотрудники ФСБ задержали группу диверсантов ВСУ, которые намеревались подорвать ЛЭП у одной из российских электростанций. На допросе диверсанты признались, что их готовили инструкторы из Великобритании. Подобное происходит не впервые, подчеркнул Владимир Путин.

В июле 2023 года глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о задержании сотрудникам ФСБ диверсантов ВСУ, которые готовили атаку на Запорожскую атомную электростанцию. Подготовку диверсанты проходили в Германии, им учили инструкторы из Великобритании, рассказал Рогов, опубликовав также видеозапись допроса.

Вероятность попытки совершения теракта на Запорожской АЭС остаётся высокой, отмечал в июле 2023 года советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. Решение о попытке теракта на электростанции могут принять «силы, которые находятся за тысячи километров от этого места», они уверовали в свою безнаказанность и неуязвимость, сказал советник.