Путин заявил о причастности спецслужб Британии к попытке атаки на АЭС в РФ
Путин заявил о причастности спецслужб Британии к попытке атаки на российскую АЭС
Владивосток, 12 сентября, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Британские спецслужбы причастны к попытке атаки диверсантов ВСУ на российскую АЭС, заявил 12 сентября президент России Владимир Путин.
Возможно, Россию тем самым провоцируют на ответный удар, отметил президент. Он выразил сомнение в том, что руководство Великобритании до конца понимает свою ответственность за подготовку диверсантов, планировавших атаку на российскую АЭС.
«Они вообще понимают, с чем они играют? Они что, провоцируют нас на какие-то ответные действия по украинским атомным объектам, электростанциям? Вообще британское руководство и премьер-министр знают, чем занимаются их спецслужбы на Украине? Или, может быть, вообще не знают?» — сказал президент в своём выступлении на Восточном экономическом форуме.
Действия спецслужб Великобритании, в свою очередь, проводятся, возможно, по указке США, добавил Владимир Путин.
Как сообщалось ранее, президент 12 сентября также сообщил, что сотрудники ФСБ задержали группу диверсантов ВСУ, которые намеревались подорвать ЛЭП у одной из российских электростанций. На допросе диверсанты признались, что их готовили инструкторы из Великобритании. Подобное происходит не впервые, подчеркнул Владимир Путин.
В июле 2023 года глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о задержании сотрудникам ФСБ диверсантов ВСУ, которые готовили атаку на Запорожскую атомную электростанцию. Подготовку диверсанты проходили в Германии, им учили инструкторы из Великобритании, рассказал Рогов, опубликовав также видеозапись допроса.
Вероятность попытки совершения теракта на Запорожской АЭС остаётся высокой, отмечал в июле 2023 года советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. Решение о попытке теракта на электростанции могут принять «силы, которые находятся за тысячи километров от этого места», они уверовали в свою безнаказанность и неуязвимость, сказал советник.