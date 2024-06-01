Вашингтон, 1 июня, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, вероятнее всего, лишится контроля над Одессой и побережьем Чёрного моря. Такое мнение 31 мая высказал полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Global Look Press

«Я бы, конечно, хотел спасти Одессу и выход к Чёрному морю, но он [лидер киевского режима] их вот-вот потеряет», — заявил он.

Как отметил отставной американский военный, Зеленский мог бы противодействовать давлению со стороны властей США и попытаться спасти то, что сейчас осталось от территории Украины.

По мнению Уилкерсона, глава киевского режима просто не тот человек, который в данный момент нужен Украине.

Как сообщало ИА Регнум, президент Чехии Пётр Павел 11 мая заявил, что Киеву едва ли удастся вновь взять под контроль освобождённые от ВСУ территории в обозримом будущем. По его словам, украинская сторона также считает это маловероятным.

Подполковник в отставке Дэниел Дэвис 4 мая заявил, что Киеву придётся отказаться от части территорий в ходе потенциальных переговоров с Россией. По словам эксперта, условия мирного договора не будут такими, как желает украинская сторона, однако в противном случае Украину ожидают ещё более масштабные разрушения, в то время как у ВСУ нет шансов удержать даже линию фронта.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в марте заявил, что Украина потеряет Харьков и Одессу после наступления Вооружённых сил России. По его словам, в Москве уже подготовили план по освобождению этих городов.