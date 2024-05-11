Прага, 11 мая, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Украине вряд ли удастся вернуть под свой контроль утраченные территории в обозримом будущем. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью газете Die Presse.

Известия/Тарас Петренко

«Маловероятно, что Украина не сможет вернуть себе всю свою территорию в пределах международно признанных границ, по крайней мере, в обозримом будущем», — сказал чешский президент.

Вместе с тем он добавил, что в украинцы также признают факт того, что возврат территорий в ближайшем будущем маловероятен.

Как передавало ИА Регнум, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что киевский режим в результате наступления ВС РФ потеряет контроль над Харьковом и Одессой. Если правительство в Киеве и его западные союзники не захотят проводить переговоры, то российским силам придётся идти дальше на запад Украины, добавил он.

Ранее журнал The Economist писал, что новый пакет американской помощи не поможет киевскому режиму захватить территории, освобождённые российскими военными.

Отмечалось, что теперь самой реалистичной надеждой для Киева будет продолжительная патовая ситуация на поле боя.

По мнению бывшего разведчика ВС США Скотта Риттера, выделение очередного пакета военной помощи Конгрессом не поменяет ситуацию на поле боя в пользу Киева. Украинцы выиграют не более 20 дней ценой сотен тысяч жизней.