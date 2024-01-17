Москва, 17 января, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Бригада главы киевского режима Владимира Зеленского поставила на карту существование Украины и её людей, которые лишены права самим решать свою судьбу, сообщила на брифинге 17 января официальный представитель МИД России Мария Захарова.

AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

Таким образом она прокомментировала слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что военнослужащие ВСУ «будут сражаться лопатами», если у них закончится оружие, потому что на карту поставлено существование страны.

«Жаль, он не сказал, кто конкретно поставил на карту существование Украины. Именно эта бригада, бригада Зеленского, поставила на карту всё, что было на Украине — в первую очередь людей, ресурсы, земли даже. Это же сделал в том числе Кулеба, но он об этом не говорит», — сказала Захарова.

Дипломат также отметила, что будущее Украины должен решать украинский народ, а не на Западе.

«Только проблема в том, что за счёт таких марионеточных правительств, в которое входит Кулеба, народ Украины давно не имеет никакого права, тем более права голоса», — подчеркнула она.

Как передавало ИА Регнум, 16 января в интервью телеканалу ABC News Кулеба заявил, что украинские военные в случае, если у них закончится оружие, будут сражаться лопатами. Он предупредил, что «время уходит» для принятия Конгрессом США нового соглашения о финансировании военной помощи киевской армии.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге 11 января сказал, что США прекратили поставки огнестрельного оружия и военной техники на Украину до одобрения Конгрессом запроса на продолжение финансирования. В последний переданный Киеву пакет военной помощи на сумму 250 млн долларов вошли боеприпасы и оборудование для систем ПВО, ракеты, артиллерийские снаряды и противотанковые средства, а также более 15 млн патронов.

Президент Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов федерации 16 января отмечал, что власти Украины сами отказались от переговоров с Россией, проявив тем самым несамостоятельность и некомпетентность.

Представители Украины также сами подтвердили, что если бы они пошли на условия России, то военный конфликт кончился бы ещё полтора года назад, добавил российский лидер.