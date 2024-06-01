Москва, 1 июня, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Участие в Играх БРИКС, которые пройдут в Казани, подтвердили 97 стран. Об этом сообщил заместитель министра спорта России Алексей Морозов в докладе о реализации мероприятий по подготовке к проведению соревнований.

РИА Новости / Григорий Сысоев

«Завершена пригласительная кампания. Получены заявки об участии представителей 97 стран. Мы ожидаем около 5 тысяч участников, в том числе более 4 тысяч иностранных участников. По поручению оргкомитета Минспорт России сформировал итоговую спортивную программу с учётом полученных заявок. В неё вошли 27 видов спорта», — отметил Морозов.

Он добавил, что 22 июня состоится встреча министров спорта стран БРИКС. Участие в ней подтвердили главы спортивных ведомств Китая, Объединённых Арабских Эмиратов, Египта, Эфиопии и Ирана, а также представители министров из Индии, ЮАР и Бразилии. На ней обсудят актуальные вопросы и перспективы дальнейшего развития спортивного сотрудничества стран объединения, заявил Морозов.

Игры пройдут с 12 по 23 июня в Казани.

Как сообщало ИА Регнум, в программу Игр стран БРИКС вошли 29 видов спорта. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов отметил, что было бы сложно провести соревнования по игровым видам спорта, поэтому из программы убрали крупные турниры по футболу, баскетболу и волейболу. По его словам, организаторы перевели эти турниры в пляжный формат, либо в формат «3 на 3», а также взяли дисциплины из фиджитал-спорта — фиджитал-футбол и фиджитал-баскетбол.

Бывший министр спорта России Олег Матыцин, который ныне является внештатным советником премьер-министра Михаила Мишустина, уточнил, что Игры БРИКС не будут альтернативой Олимпиаде. На соревнованиях также не будет ограничений по странам, из которых могут приезжать спортсмены для участия.

Кроме того, с 15 по 19 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге состоятся Всемирные игры дружбы. Соревнования пройдут по 30 видам спорта. В программу войдут как олимпийские, так и неолимпийские виды. Москва примет основную часть спортивных мероприятий. В Екатеринбурге же организуют соревнования по легкой атлетике, водным видам спорта и дзюдо. Всего в Играх дружбы могут принять участие около десяти тысяч спортсменов.