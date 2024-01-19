Казань, 19 января, 2024, 17:40 — ИА Регнум. В программу Игр стран БРИКС, которые состоятся в Казани летом 2024 года, вошли 29 видов спорта. Об этом 19 января сообщил журналистам министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

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«В спортивной программе будет даже больше дисциплин, чем было на Универсиаде. Не 27, а 29 видов спорта», — сказал Леонов.

Он добавил, что было бы сложно провести соревнования по игровым видам спорта, поэтому из программы убрали крупные турниры по футболу, баскетболу и волейболу.

По его словам, организаторы перевели эти турниры в пляжный формат, либо в формат «3 на 3», а также взяли дисциплины из фиджитал-спорта — фиджитал-футбол и фиджитал-баскетбол.

Игры БРИКС будут проходить в Казани с 12 по 23 июня 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Игры БРИКС не будут альтернативой Олимпиаде. На соревнованиях также не будет ограничений по странам, из которых могут приезжать спортсмены для участия.

Кроме того, с 15 по 19 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге состоятся Всемирные игры дружбы. Соревнования пройдут по 30 видам спорта. В программу войдут как олимпийские, так и неолимпийские виды. Москва примет основную часть спортивных мероприятий. В Екатеринбурге же организуют соревнования по легкой атлетике, водным видам спорта и дзюдо. Всего в Играх дружбы могут принять участие около десяти тысяч спортсменов.