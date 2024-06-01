Москва, 1 июня, 2024, 08:48 — ИА Регнум. Артиллерия группировки «Север» Вооружённых сил России накрыла огнём реактивной системы залпового огня «Ураган» точку в тылу украинской армии, в которой бойцы ВСУ осуществляли заряжание РСЗО БМ-21 «Град». Об этом 1 июня рассказал командир расчёта «Урагана» с позывным Карат.

Евгений Биятов/РИА Новости

По словам военного, которые привела «Газета.Ru», пункт заряжания украинских РСЗО «Град» обнаружила разведка, которая передала эти координаты артиллеристам.

«И мы в течение трёх с половиной минут выскочили и отработали четырьмя фугасами, собрались и уехали в укрытие», — сказал он.

Карат пояснил, что место для зарядки боевых машин РСЗО ВСУ находилось в тыловом районе на удалении 25 километров от линии боевого соприкосновения, уточнив, что на передней линии украинской армии ждут помощи из тыла.

«Соответственно, мы этого сделать не даём, потому что мы их уничтожаем», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что российские военные выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам, только в мае освободив от ВСУ площадь около 300 квадратных километров в северной части региона. Он уточнил, что заявления киевского режима о «победах» украинской армии на этом направлении не соответствуют действительности.

Официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 30 мая рассказал, что российская группировка «Север» продвинулась вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. По его словам, военные армии России за сутки успешно отбили две контратаки штурмовых украинских групп у Глубокого и Старицы.