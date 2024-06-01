Винница, Украина, 1 июня, 2024, 07:02 — ИА Регнум. Пожар на объекте критической инфраструктуры начался в Винницкой области. Об этом 1 июня сообщил глава областной администрации Сергей Борзов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Как уточнил Борзов, пожар на объекте начался в результате падения обломков сбитого беспилотника. По словам Борзова, на месте ЧП работают все службы, пострадавших нет.

Глава Винницкой областной администрации не указал, какой именно объект критической инфраструктуры пострадал.

Ранее ИА Регнум сообщало, что во всех регионах на территории Украины в ночь на 1 июня объявили воздушную тревогу. По данным украинских СМИ, взрывы прогремели в Полтавской, Черкасской, Львовской и Хмельницкой областях.

Кроме того, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о взрывах в находящемся под контролем киевских властей городе Запорожье.