Краснодар, 11 мая, 2024, 15:47 — ИА Регнум. В Краснодарском крае с 11 по 13 мая ожидаются ливни с градом, порывы ветра могут достигать 25 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, сообщило ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Александр Кряжев / РИА Новости

«До конца суток 11 мая, а также 12 и 13 мая в южной половине Краснодарского края ожидается комплекс метеоявлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 25 м/с», — уточнило ведомство.

Спасатели порекомендовали обращать внимание на СМС-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, а также следить за сообщениями местных теле− и радиостанций.

Региональное МЧС напомнило, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в экстренные службы по единому номеру телефона 112.

Как передавало ИА Регнум, 11 мая Единая система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) сообщила, что в реках Сочи ожидается подъём уровня воды, который может достичь опасных отметок в выходные дни.

Синоптики прогнозируют в Сочи и Сириусе в течение 11 мая сильный дождь, грозу и ветер до 17 м/с.