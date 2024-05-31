Москва, 31 мая, 2024, 19:46 — ИА Регнум. 1 июня, в Международный день защиты детей, в павильоне «Роснефти» на ВДНХ можно будет послушать живую классическую музыку, узнать о семейной приключенческой кинокартине и природе Тюменской области.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Павильон «Роснефти» на ВДНХ

Художественный фильм «Мой любимый чемпион» о дружбе 13-летней девочки и коня представят продюсер Дмитрий Рудовский и исполнительница главной роли Василиса Коростышевская. Кинокартина снята при поддержке Министерства культуры РФ и Федерации конного спорта России.

Народный артист России пианист Юрий Розум ознакомит слушателей с традициями русской фортепианной школы. Вместе с маэстро выступят юные музыканты — скрипач Александр Колесников и кларнетист Владислав Резников.

1–2 июня в павильоне «Роснефти» состоится лекция о социальных и образовательных проектах компании в Тюменской области для детей и молодежи. Большое внимание будет уделено теме экологии. Гости павильона ознакомятся с грантовыми программами и экологическими проектами «Роснефти» в регионе, увидят уникальные фото — и видеозаписи северного лесного оленя.

Для детей будет организован интерактивный квиз о северном олене и викторина о краснокнижных птицах с тематическими призами за правильные ответы. Активисты общероссийского общественного движения «Движение первых» проведут мастер-классы по созданию USB-вентиляторов.