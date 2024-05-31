Москва, 31 мая, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Крымский мост остаётся самой лакомой целью для Вооружённых сил Украины (ВСУ), заявил зампред комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлёв.

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«Крымский мост будет оставаться самой лакомой целью для ВСУ, пока не падет киевский режим. На Украине бесятся, называют мост миражом, нарисованной на компьютере картинкой, — было и такое — а потом в бессильной злобе начинают единственное, что умеют, — операцию по уничтожению», — процитировали слова депутата «РИА Новости».

Он добавил, что попытки украинских бойцов разрушить мост будут провалены, так как после предыдущих атак российские военные сделали соответствующие выводы и улучшили оборону стратегического объекта.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая российские военные отразили одну из самых массированных атак на Крымский мост. Министр обороны России Андрей Белоусов уточнил, что украинские военные выпустили по мосту десять ракет ATACMS. Глава оборонного ведомства отметил, что российские военные сбили все ракеты, в результате чего удалось спасти сотни жизней.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 10 апреля назвал одной из главных цель разрушить Крымский мост. Украинский лидер заявил о наличии планов атаковать не только мост. Он уточнил, что ВСУ также будут бить по российской инфраструктуре, которая «представляет собой военную цель».

В мае Министерство иностранных дел России предупредило страны Запада, что все агрессивные действия против Крыма обречены на провал и в ответ на них последует сокрушительный удар возмездия. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что киевский режим при поддержке Запада начал открыто вести подготовку новых атак на Крымский мост.