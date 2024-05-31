ВС РФ отразили массированную атаку ВСУ на Крымский мост 10 ракетами ATACMS
ВС РФ отразили массированную украинскую атаку на Крымский мост десятью ракетами ATACMS
Алма-Ата, Казахстан, 31 мая, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост, которую Вооружённые силы Украины совершили 29 мая. Об этом на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате сообщил министр обороны России Андрей Белоусов.
Он уточнил, что украинские военные выпустили по мосту десять ракет ATACMS.
«Буквально позавчера ночью была самая массированная атака десятью ATACMS на Крымский мост с подлётным временем менее двух минут», ― добавил министр.
Глава оборонного ведомства отметил, что российские военные сбили все ракеты, в результате чего удалось спасти сотни жизней.
Белоусов добавил, что объединённая группировка продолжает освобождать новые регионы России от нацистов и принимать меры по выполнению главной задачи ― защите населения Российской Федерации.
Как сообщало ИА Регнум, постпред Украины при ООН Сергей Кислица 2 мая опубликовал в соцсетях картинку с намёком на то, что Киев планирует атаковать Крымский мост в 2024 году. Он перечислил несколько типов мостов и добавил к ним Керченский мост, которому соответствовало пустое изображение.
Представитель дипломатической службы ЕС Петер Стано 6 мая на брифинге в Брюсселе заявил, что Евросоюз рассматривает возможный удар ВСУ по Крымскому мосту как «право Украины на самозащиту». Подобное заявление официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подстрекательством к терроризму.
Глава киевского режима Владимир Зеленский 10 апреля назвал разрушение Крымского моста одной из главных целей для ВСУ. Захарова 3 мая подчеркнула, что любые агрессивные действия в отношении Крыма обречены на провал, ответом на них будет сокрушительный удар возмездия со стороны России.
ФСБ 16 мая сообщила о том, что спецслужбы предотвратили теракт в Крыму. По данным ведомства, двое украинских агентов намеревались устроить подрыв железнодорожного полотна в Ленинском районе Крыма. Как признался на допросе задержанный, украинская военная разведка с помощью беспилотника планировала нанести удар по системе противовоздушной обороны, которая прикрывает Крымский мост. Он лично передал Киеву данные о российских средствах ПВО в районе Керчи.