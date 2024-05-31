Алма-Ата, Казахстан, 31 мая, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост, которую Вооружённые силы Украины совершили 29 мая. Об этом на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате сообщил министр обороны России Андрей Белоусов.

Наталия Судец ИА Регнум

Он уточнил, что украинские военные выпустили по мосту десять ракет ATACMS.

«Буквально позавчера ночью была самая массированная атака десятью ATACMS на Крымский мост с подлётным временем менее двух минут», ― добавил министр.

Глава оборонного ведомства отметил, что российские военные сбили все ракеты, в результате чего удалось спасти сотни жизней.

Белоусов добавил, что объединённая группировка продолжает освобождать новые регионы России от нацистов и принимать меры по выполнению главной задачи ― защите населения Российской Федерации.

Как сообщало ИА Регнум, постпред Украины при ООН Сергей Кислица 2 мая опубликовал в соцсетях картинку с намёком на то, что Киев планирует атаковать Крымский мост в 2024 году. Он перечислил несколько типов мостов и добавил к ним Керченский мост, которому соответствовало пустое изображение.

Представитель дипломатической службы ЕС Петер Стано 6 мая на брифинге в Брюсселе заявил, что Евросоюз рассматривает возможный удар ВСУ по Крымскому мосту как «право Украины на самозащиту». Подобное заявление официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подстрекательством к терроризму.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 10 апреля назвал разрушение Крымского моста одной из главных целей для ВСУ. Захарова 3 мая подчеркнула, что любые агрессивные действия в отношении Крыма обречены на провал, ответом на них будет сокрушительный удар возмездия со стороны России.

ФСБ 16 мая сообщила о том, что спецслужбы предотвратили теракт в Крыму. По данным ведомства, двое украинских агентов намеревались устроить подрыв железнодорожного полотна в Ленинском районе Крыма. Как признался на допросе задержанный, украинская военная разведка с помощью беспилотника планировала нанести удар по системе противовоздушной обороны, которая прикрывает Крымский мост. Он лично передал Киеву данные о российских средствах ПВО в районе Керчи.