Москва, 31 мая, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Все программы развития выполнят в том объёме, в котором запланировано, заявил на брифинге 31 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Рюмин/ТАСС Дмитрий Песков

«Все программы развития просчитываются весьма скрупулёзно. На них заранее изыскиваются средства», — заявил журналистам представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин 22 мая поручил до 1 октября утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития десяти российских регионов, нуждающихся в улучшении показателей. Правительство утвердит индивидуальные программы развития республик Алтай, Калмыкии, Марий Эл, Тывы, Хакасии, а также Чувашской Республики на 2025–2030 годы. Российский лидер в этой связи поручил предусмотреть выделение из федерального бюджета не менее 10 млрд рублей ежегодно на реализацию этих программ.

В мае на совещании в Кремле с новым составом правительства Путин призвал кабмин в ближайшее время определить источники финансирования для реализации национальных проектов.