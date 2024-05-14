Москва, 14 мая, 2024, 23:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на совещании в Кремле с новым составом правительства 14 мая призвал кабмин в ближайшее время определить и «донастроить» источники финансирования для реализации национальных проектов, программ по поддержке граждан и бизнеса.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В ближайшее время нам предстоит определить финансовое обеспечение наших планов, механизмов поддержки российских семей, граждан, бизнеса… Мы работали с вами над этим на протяжении почти всего предыдущего года», — указал глава государства, обращаясь к членам кабмина.

Владимир Путин подчеркнул, что правительству, если есть необходимость «донастроить» что-то с точки зрения определения источников финансирования, надо решить все эти вопросы как можно быстрее.

Как передавало ИА Регнум, во вторник, 14 мая, Владимир Путин утвердил новый состав правительства. Первым вице-премьер стал Денис Мантуров. Должности вице-премьеров сохранили Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко. Кроме того, посты заместителя председателя правительства получили Дмитрий Патрушев и Виталий Савельев. Вечером глава государства начал в Кремле совещание с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным и новым составом правительства.