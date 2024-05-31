Астана, 31 мая, 2024, 11:59 — ИА Регнум. С Казахстана сняли все ограничения по безопасности полётов в страны Евросоюза, сообщило 31 мая министерство транспорта страны.

Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

«Согласно решению заседания комитета, принятому 27 государствами — членами ЕС, учитывая значительный прогресс в обеспечении безопасности полётов, с Казахстана и казахстанских перевозчиков были сняты все ограничения на полёты в страны Европейского союза», — сообщило ведомство.

Заседание комитета по безопасности полётов Европейской комиссии с участием представителей 27 стран ЕС состоялось 15 мая. Европейские эксперты в феврале провели проверку и отметили улучшения в работе системы сертификации, контроля и надзора в области лётной эксплуатации, а также лётной годности и подготовки персонала.

В ведомстве добавили, что в 2022 году существовал высокий риск попадания авиакомпаний Казахстана в «чёрный список» Европейской комиссии.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Европейский союз отказал турецкой компании Southwind Airlines в полётах через Европу из-за возможных связей с Россией. Брюссель объявил странам — членам ЕС, что авиакомпании запретили взлетать, летать и приземляться в Европе в соответствии с санкционным регламентом. Из-за решения Southwind Airlines не сможет также совершать полёты в Цюрих. Финляндия также отказала Southwind Airlines в выдаче разрешения на полёты между странами.